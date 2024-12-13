Российская ДРГ пыталась прорваться на Харьковщину – ГПСУ

Украинские пограничники отбили попытку вражеской ДРГ прорваться в Харьковскую область, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире нацмарафона.

«Угроза от попыток зайти российских диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области, где больше таких случаев фиксировалось. Это угроза и для Черниговской области, и для Харьковщины. Именно по этой области на днях пограничники отбили попытку захода диверсионно-разведывательной группы. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию госграницы», – отметил Демченко.

В целом, по его данным, активность российских диверсантов снизилась.