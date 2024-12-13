Российская ДРГ пыталась прорваться на Харьковщину – ГПСУ
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Украинские пограничники отбили попытку вражеской ДРГ прорваться в Харьковскую область, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире нацмарафона.
«Угроза от попыток зайти российских диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области, где больше таких случаев фиксировалось. Это угроза и для Черниговской области, и для Харьковщины. Именно по этой области на днях пограничники отбили попытку захода диверсионно-разведывательной группы. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию госграницы», – отметил Демченко.
В целом, по его данным, активность российских диверсантов снизилась.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, гпсу, Демченко, дрг, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские пограничники отбили попытку вражеской ДРГ прорваться в Харьковскую область, сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона.".