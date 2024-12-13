Російська ДРГ намагалася прорватися на Харківщину – ДПСУ

Українські прикордонники відбили спробу заходу ворожої ДРГ у Харківській області, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері нацмарафону.

«Загроза від спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп залишається і в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалося. Це загроза також і для Чернігівської області, і для Харківщини. Саме по цій області днями прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи. По ній було нанесено ураження і ворог відступив за лінію держкордону», – зазначив Демченко.

Загалом, за його даними, активність російських диверсантів зменшилася.