Російська ДРГ намагалася прорватися на Харківщину – ДПСУ
Українські прикордонники відбили спробу заходу ворожої ДРГ у Харківській області, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері нацмарафону.
«Загроза від спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп залишається і в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалося. Це загроза також і для Чернігівської області, і для Харківщини. Саме по цій області днями прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи. По ній було нанесено ураження і ворог відступив за лінію держкордону», – зазначив Демченко.
Загалом, за його даними, активність російських диверсантів зменшилася.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, гпсу, Демченко, дрг, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські прикордонники відбили спробу заходу ворожої ДРГ у Харківській області, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері нацмарафону.".