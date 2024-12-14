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В Харькове подросток ушел из дома после ссоры: почему мать не искала парня

Общество 13:23   14.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове подросток ушел из дома после ссоры: почему мать не искала парня Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали в Харькове 16-летнего парня, не вернувшегося домой после ссоры с матерью.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мать из Салтовского района несколько дней не сообщала об исчезновении сына потому, что думала, что он живет у отца. Однако когда она узнала, что парня у мужчины нет, обратилась к правоохранителям.

Полицейские проверили места вероятного пребывания подростка, опросили друзей и знакомых, а также промониторили его аккаунты в соцсетях.

«С помощью оперативно-технических средств правоохранители отследили приблизительное место нахождения мобильного телефона, которым пользовался юноша. Полицейские немедленно начали отрабатывать указанную территорию и установили место его пребывания. Парень ночевал у знакомых. Он объяснил, что пошел гулять и не захотел возвращаться домой», – рассказали правоохранители.

Копы провели с несовершеннолетним и его семьей разъяснительную работу и составили протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию) КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали в Харькове 16-летнего парня, не вернувшегося домой после ссоры с матерью.".