У Харкові підліток пішов з дому після сварки: чому мати не шукала хлопця
Правоохоронці розшукали у Харкові 16-річного хлопця, який не повернувся додому після сварки з матір’ю.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, мати з Салтівського району декілька днів не повідомляла про зникнення сина, бо думала, що він живе у батька. Однак, коли вона дізналася, що хлопця у чоловіка немає, звернулася до правоохоронців.
Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування підлітка, опитали друзів та знайомих, а також промоніторили його акаунти в соцмережах.
«За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили приблизне місце знаходження мобільного телефону, яким користувався юнак. Поліцейські негайно почали відпрацьовувати вказану територію та встановили місце його перебування. Хлопець ночував у знайомих. Він пояснив, що пішов гуляти та не захотів повертатися додому», – розповіли правоохоронці.
Копи провели з неповнолітнім та його родиною роз’яснювальну роботу та склали протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали у Харкові 16-річного хлопця, який не повернувся додому після сварки з матір’ю.".