Возобновить выдачу ипотечных кредитов защитникам просят на Харьковщине

Возобновления выдачи новых льготных кредитов на жилье государственными банковскими учреждениями просит Харьковская ОВА. Соответствующее обращение озвучили в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей.

Как констатировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов, вопрос доступного жилья — один из самых актуальных для украинцев, особенно защитников. Один из вариантов приобретения льготных домов и квартир — государственная программа кредитования «єОселя».

Кроме того, ХОВА разработала областную программу, согласно которой из областного бюджета компенсируют процентную ставку для воинов. Таким образом для защитников и защитниц Харьковщины ипотечный кредит должен быть почти беспроцентным, отметил Синегубов.

«Однако государственные банковские учреждения приостановили выдачу кредитов на территории области. Для жителей Харьковщины эта программа очень важна, ведь люди видят будущее, строят свой дом именно здесь, в нашей области. ХОВА обратилась с предложением рассмотреть возможность возобновления государственными банковскими учреждениями выдачи новых льготных кредитов на жилье, что предусмотрено постановлением Кабмина № 856 в рамках программы «єОселя», — пояснил начальник ХОВА.

Как заверил в ходе заседания Конгресса вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, финансовые услуги будут расширены на прифронтовые области уже в ближайшее время.