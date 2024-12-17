«єВідновлення»: 15 млрд грн перераспределят для 30 тысяч переселенцев
Фото: Олег Синегубов/Telegram
15 миллиардов гривен перераспределят на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, передает пресс-служба ХОВА.
«Уже есть решение направить 15 миллиардов гривен «єВідновлення» для ВПО. Это поможет, к сожалению, пока не всем. Но в этом году можно уже направить эти средства. Это будет примерно 10 тысяч домохозяйств, не менее 30 тысяч человек. Правительство рассмотрит, где брать еще дополнительные средства», — сказал Зеленский.
Сертификаты на приобретение жилья получат ВПЛ, которые из-за агрессии РФ потеряли дома.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: євідновлення, впл, допомога, Зеленский, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 миллиардов гривен перераспределят на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц.".