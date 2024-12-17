«єВідновлення»: 15 млрд грн перераспределят для 30 тысяч переселенцев

15 миллиардов гривен перераспределят на государственную программу «єВідновлення» для внутренне перемещенных лиц.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей, передает пресс-служба ХОВА.

«Уже есть решение направить 15 миллиардов гривен «єВідновлення» для ВПО. Это поможет, к сожалению, пока не всем. Но в этом году можно уже направить эти средства. Это будет примерно 10 тысяч домохозяйств, не менее 30 тысяч человек. Правительство рассмотрит, где брать еще дополнительные средства», — сказал Зеленский.

Сертификаты на приобретение жилья получат ВПЛ, которые из-за агрессии РФ потеряли дома.