Деньги на ремонт от єВідновлення получили 27 416 заявителей с Харьковщины

Всего подали 45 970 заявлений на получение денег на ремонт поврежденного жилья в рамках программы єВідновлення, сообщает ХОВА.

Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Для восстановления поврежденного жилья уже получили средства 27 416 заявителей региона на общую сумму более 2,7 миллиарда гривен. Еще для 1 001 человека передали на выплату средства более чем на 90,5 миллиона гривен.

В 36 территориальных громадах комиссии сформировали 3 876 сертификатов по предоставлению компенсации за полностью уничтоженное имущество на сумму более 5,3 миллиарда гривен.

За счет жилищных сертификатов уже приобрели 873 объекта недвижимого имущества на территории Харьковщины – 653 квартиры и 220 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 1,5 миллиарда гривен.

Всего уже воспользовались жилищными сертификатами 1290 получателей компенсации из Харьковской области, большинство купили жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.