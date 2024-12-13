Деньги на ремонт от єВідновлення получили 27 416 заявителей с Харьковщины
Всего подали 45 970 заявлений на получение денег на ремонт поврежденного жилья в рамках программы єВідновлення, сообщает ХОВА.
Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.
Для восстановления поврежденного жилья уже получили средства 27 416 заявителей региона на общую сумму более 2,7 миллиарда гривен. Еще для 1 001 человека передали на выплату средства более чем на 90,5 миллиона гривен.
В 36 территориальных громадах комиссии сформировали 3 876 сертификатов по предоставлению компенсации за полностью уничтоженное имущество на сумму более 5,3 миллиарда гривен.
За счет жилищных сертификатов уже приобрели 873 объекта недвижимого имущества на территории Харьковщины – 653 квартиры и 220 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 1,5 миллиарда гривен.
Всего уже воспользовались жилищными сертификатами 1290 получателей компенсации из Харьковской области, большинство купили жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, гроші, деньги, жилье, ремонт, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 21:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего подали 45 970 заявлений на получение денег на ремонт поврежденного жилья в рамках программы єВідновлення, сообщает ХОВА.".