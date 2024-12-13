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62 семьям защитников с Харьковщины дали денежные сертификаты на жилье – ХОВА

Общество 20:54   13.12.2024
Оксана Якушко
62 семьям защитников с Харьковщины дали денежные сертификаты на жилье – ХОВА Фото: ХОВА

Денежные сертификаты на приобретение жилья 62 защитникам и защитницам Украины и их семьям передали министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 2024 году Харьковская область из бюджета государства получила почти 390 миллионов гривен для обеспечения жильем защитников и защитниц Украины. На эти средства военнослужащие, а также семьи погибших или умерших участников боевых действий могут приобрести 161 квартиру.

«В прошлом году совместно с областным советом ХОВА начала реализовывать региональную программу поддержки защитников и защитниц. На 2024-2028 годы ее финансирование составляет 628 миллионов гривен, из них 122 миллиона – на текущий год», – рассказал Олег Синегубов.

Областная программа поддержки защитников и защитниц Украины предусматривает компенсацию части процентной ставки по жилищным кредитам. На реализацию этих мер в бюджете области предусмотрено 60 миллионов гривен, из них 12 миллионов – на 2024 год, добавил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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62 семьям защитников с Харьковщины дали денежные сертификаты на жилье – ХОВА
13.12.2024, 20:54

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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 20:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Денежные сертификаты на приобретение жилья 62 защитникам Украины и их семьям передали министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и начальник ХОВА Олег Синегубов.".