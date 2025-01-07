єВідновлення: в чем проблема с покупкой жилья по сертификату

Почему харьковчанам сложно купить жилье в западных областях по сертификату єВідновлення и как изменить ситуацию, выяснял корреспондент МГ «Объектив».

Харьковчанка Ольга уже почти год не может купить жилье по государственному сертификату єВідновлення. В Циркунах сгорел ее большой дом с хорошим ремонтом, поэтому сумма возмещения немалая. Но желающих продать ей жилье на западе Украины женщина пока не нашла.

«В Киевской области легко соглашаются на сделку за сертификат, но я уже так устала от тревог. А в Тернополе – одни отказы. Владельцы говорят, что хотят продать жилье за наличные деньги, не показывая налоговой полную сумму. Ставят на дом ценник $30, а реально за него просят вдвое больше. По предложению за сертификат – квартиры на последних этажах рядом со стратегическими объектами, где вполне может «прилететь». Поэтому пока ищем по всем регионам», – рассказала женщина.

Причина отказов – не в сертификате єВідновлення, а в непредсказуемости банков, объясняет львовский риелтор Борисов. Ведь не раз приходилось отменять сделки, когда клиенту в момент покупки банк отказывал в предоставлении средств на жилье.

«Завтра оформление, а парню позвонили из банка и сказали, «простите, в этом месяце мы лимит исчерпали». И когда будут деньги – неизвестно. Вот с этим мы сталкиваемся», – отмечает Борисов.

Чтобы преодолеть ситуацию, его коллега из Харькова Андрей Правдин советует принять тот факт, что покупатели с сертификатами – менее конкурентны.

«Покупка с ними придает много эмоциональных, временных и денежных затрат. И нужно договариваться с владельцем с пониманием, что нужно это компенсировать», – говорит Правдин.

В качестве компенсации может быть небольшой бонус от тысячи долларов до нескольких сверху от цены на жилье.