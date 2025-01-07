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єВідновлення: в чому проблема з купівлею житла за сертифікатом

Суспільство 09:15   07.01.2025
Оксана Якушко
єВідновлення: в чому проблема з купівлею житла за сертифікатом Фото: Харківська міськрада

Чому харків’янам складно купити житло у західних областях за сертифікатом єВідновлення та як змінити ситуацію, з’ясовував кореспондент МГ «Об’єктив».

Харків’янка Ольга уже майже рік не може купити житло за державним сертифікатом. У Циркунах згорів її великий будинок із гарним ремонтом, тож сума відшкодування чимала. Натомість охочих продати їй квартиру чи будинок на заході України жінка поки не знайшла.

«На Київщині легко погоджуються на угоду за сертифікат, але я вже так втомилася від тривог. А в Тернополі – одні відмови. Власники кажуть, що хочуть продати житло за готівку, не показуючи податковій повну суму. Ставлять на будинок цінник $30, а реально за нього просять вдвічі більше. З того, що пропонували за сертифікат – квартири на останніх поверхах поряд зі стратегічними об’єктами, де цілком може «прилетіти». Тому поки що шукаємо по всіх регіонах», – розповіла жінка.

Причина відмов – не в сертифікаті, а у непередбачуваності банків, вважає львівський рієлтор Борисов. Адже не раз доводилося скасовувати угоди, коли клієнту в останній момент банк відмовляв у наданні коштів на житло.

«Завтра оформлення, а хлопцю зателефонували з банку та сказали, «вибачте, у цьому місяці ми ліміт вичерпали». І коли будуть гроші – невідомо. Ось із цим ми стикаємося», – зазначає Борисов.

Щоб подолати ситуацію, його колега з Харкова Андрій Правдін радить прийняти той факт, що покупці з сертифікатами – менш конкурентні.

«Купівля з ними додає багато емоційних, часових і грошових витрат. І треба домовлятися з власником з розумінням, що треба це компенсувати», – каже Правдін.

Компенсацією може бути невеличкий бонус – від тисячі доларів до кількох зверху від ціни на житло.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому харків’янам складно купити житло у західних областях за сертифікатом єВідновлення та як змінити ситуацію, з’ясовував кореспондент МГ «Об’єктив»".