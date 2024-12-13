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62 родинам захисників з Харківщини дали грошові сертифікати на житло – ХОВА

Суспільство 20:54   13.12.2024
Оксана Якушко
62 родинам захисників з Харківщини дали грошові сертифікати на житло – ХОВА

Грошові сертифікати на придбання житла 62 захисникам України та їхнім родинам передали міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У 2024 році Харківська область із бюджету держави отримала майже 390 мільйона гривень для забезпечення житлом захисників і захисниць України. На ці кошти військовослужбовці, а також родини загиблих або померлих учасників бойових дій, можуть придбати 161 квартиру.

«У минулому році спільно з обласною радою ХОВА почала реалізовувати регіональну програму підтримки захисників і захисниць. На 2024–2028 роки її фінансування становить 628 мільйонів гривень, із них 122 мільйони – на поточний рік», – розповів Олег Синєгубов.

Обласна програма підтримки захисників і захисниць України передбачає компенсацію частини відсоткової ставки за житловими кредитами. На реалізацію цих заходів у бюджеті області передбачено 60 мільйонів гривень, із них 12 мільйонів – на 2024 рік, додав начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 20:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Грошові сертифікати на придбання житла 62 захисникам України та їхнім родинам передали міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та начальник ХОВА Олег Синєгубов.".