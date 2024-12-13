Гроші на ремонт від єВідновлення отримали 27 416 заявників з Харківщини

Усього подали 45 970 заяв на отримання грошей на ремонт пошкодженого житла у рамках програми єВідновлення, повідомляє ХОВА.

Найбільше заяв подали мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Для відновлення пошкодженого житла вже отримали кошти 27 416 заявників регіону на загальну суму понад 2,7 мільярда гривень. Ще для 1 001 особи передали на виплату кошти на більш як 90,5 мільйона гривень.

Водночас у 36 територіальних громадах комісії сформували 3 876 сертифікатів з надання компенсації за повністю знищене майно на суму понад 5,3 мільярда гривень.

Коштом житлових сертифікатів вже придбали 873 об’єкти нерухомого майна на території Харківщини – 653 квартири та 220 приватних житлових будинки. Вартість придбаного житла складає понад 1,5 мільярда гривень. Загалом вже скористалися житловими сертифікатами 1290 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.