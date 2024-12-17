Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

“єВідновлення”: 15 млрд грн перерозподілять для 30 тисяч переселенців

Економіка 19:36   17.12.2024
Олена Нагорна
“єВідновлення”: 15 млрд грн перерозподілять для 30 тисяч переселенців Фото: Олег Синєгубов/телеграм

15 мільярдів гривень перерозподілять на державну програму “єВідновлення” для внутрішньо переміщених осіб.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у ході засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає пресслужба ХОВА.

«Уже є рішення спрямувати 15 мільярдів гривень «єВідновлення» для ВПО. Це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна вже спрямувати ці кошти. Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати ще додаткові кошти», – сказав Зеленський.

 Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію РФ втратили домівки.

Читайте також: Гроші на ремонт від єВідновлення отримали 27 416 заявників з Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
17.12.2024, 22:48
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
Терехов звернувся до Зеленського: проблема виникла у Харкові
17.12.2024, 17:36
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
Харків просідає по зарплатні, а роботодавці пропагують ейджизм – HR-експертка
17.12.2024, 08:30
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
Коли буде поїзд: графік руху в метро Харкова тепер можна дивитися в телеграмі
17.12.2024, 21:45
Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть
Нові автобуси з Німеччини прибули до Харкова: за якими маршрутами їздитимуть
21.08.2023, 12:55

Новини за темою:

21:29
Гроші на ремонт від єВідновлення отримали 27 416 заявників з Харківщини
10:13
Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА
13:35
На Харківщині хотіли «заробити» на «єВідновленні»: у чому полягала схема
13:49
Майже 900 квартир і будинків купили на Харківщині за гроші «єВідновлення»
22:21
Посадовці Чугуєва давали дані про псевдоруйнування для привласнення грошей

Ви читали новину: «“єВідновлення”: 15 млрд грн перерозподілять для 30 тисяч переселенців»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 мільярдів гривень перерозподілять на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб.".