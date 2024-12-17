“єВідновлення”: 15 млрд грн перерозподілять для 30 тисяч переселенців
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
15 мільярдів гривень перерозподілять на державну програму “єВідновлення” для внутрішньо переміщених осіб.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у ході засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає пресслужба ХОВА.
«Уже є рішення спрямувати 15 мільярдів гривень «єВідновлення» для ВПО. Це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна вже спрямувати ці кошти. Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати ще додаткові кошти», – сказав Зеленський.
Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію РФ втратили домівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 мільярдів гривень перерозподілять на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб.".