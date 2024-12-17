Поновити видачу іпотечних кредитів захисникам просять на Харківщині

Поновлення видачі нових пільгових кредитів на житло державними банківськими установами просить Харківська ОВА. Відповідне звернення озвучили під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Як констатував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов, питання доступного житла – одне з найактуальніших для українців, особливо захисників. Один із варіантів придбання пільгових будинків та квартир – державна програма кредитування «єОселя».

Крім того, ХОВА розробила обласну програму, згідно з якою з обласного бюджету компенсують відсоткову ставку для воїнів. Таким чином для захисників та захисниць Харківщини іпотечний кредит має бути майже безвідсотковим, зазначив Синєгубов.

«Однак державні банківські установи призупинили видачу кредитів на території області. Для жителів Харківщини ця програма дуже важлива, адже люди бачать майбутнє, будують свій дім саме тут, в нашій області. ХОВА звернулася із пропозицією розглянути можливість поновлення державними банківськими установами видачі нових пільгових кредитів на житло, що передбачено постановою Кабміну № 856 в межах програми “єОселя”», — пояснив начальник ХОВА.

Як запевнив у ході засідання Конгресу віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, фінансові послуги будуть розширені на прифронтові області вже найближчим часом.