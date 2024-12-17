Поновити видачу іпотечних кредитів захисникам просять на Харківщині
Поновлення видачі нових пільгових кредитів на житло державними банківськими установами просить Харківська ОВА. Відповідне звернення озвучили під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
Як констатував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов, питання доступного житла – одне з найактуальніших для українців, особливо захисників. Один із варіантів придбання пільгових будинків та квартир – державна програма кредитування «єОселя».
Крім того, ХОВА розробила обласну програму, згідно з якою з обласного бюджету компенсують відсоткову ставку для воїнів. Таким чином для захисників та захисниць Харківщини іпотечний кредит має бути майже безвідсотковим, зазначив Синєгубов.
«Однак державні банківські установи призупинили видачу кредитів на території області. Для жителів Харківщини ця програма дуже важлива, адже люди бачать майбутнє, будують свій дім саме тут, в нашій області. ХОВА звернулася із пропозицією розглянути можливість поновлення державними банківськими установами видачі нових пільгових кредитів на житло, що передбачено постановою Кабміну № 856 в межах програми “єОселя”», — пояснив начальник ХОВА.
Як запевнив у ході засідання Конгресу віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, фінансові послуги будуть розширені на прифронтові області вже найближчим часом.
Читайте також: “єВідновлення”: 15 млрд грн перерозподілять для 30 тисяч переселенців
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: військові, жилье, ипотека, новини Харкова, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поновити видачу іпотечних кредитів захисникам просять на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 21:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поновлення видачі нових пільгових кредитів на житло державними банківськими установами просить Харківська ОВА".