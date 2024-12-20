Россияне на бронетехнике штурмовали окрестности Купянска: СОУ отбили атаку 📹
Скриншот
Военные РФ 20 декабря попытались провести штурм в окрестностях города Купянск Харьковской области.
В этой атаке противник задействовал пять единиц бронированной техники, информирует командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
Вражеский штурм отбивали совместно со 116-й ОМБр, 114-й ОБр ТрО и 1-й БрОП „Буревій“.
«Экипажи батальона «Ахиллес» уничтожили три БМП и танк, еще одна БМП повреждена», — сообщил Федоренко.
Видео: Юрий Федоренко/Telegram
Читайте также: Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ахиллес, купянск, новости Харькова, штурм, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне на бронетехнике штурмовали окрестности Купянска: СОУ отбили атаку 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 20 декабря попытались провести штурм в окрестностях города Купянск Харьковской области.".