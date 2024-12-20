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Россияне на бронетехнике штурмовали окрестности Купянска: СОУ отбили атаку 📹

Фронт 19:43   20.12.2024
Елена Нагорная
Россияне на бронетехнике штурмовали окрестности Купянска: СОУ отбили атаку 📹 Скриншот

Военные РФ 20 декабря попытались провести штурм в окрестностях города Купянск Харьковской области.

В этой атаке противник задействовал пять единиц бронированной техники, информирует командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Вражеский штурм отбивали совместно со 116-й ОМБр, 114-й ОБр ТрО и 1-й БрОП „Буревій“.

«Экипажи батальона «Ахиллес» уничтожили три БМП и танк, еще одна БМП повреждена», — сообщил Федоренко.

Видео: Юрий Федоренко/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 20 декабря попытались провести штурм в окрестностях города Купянск Харьковской области.".