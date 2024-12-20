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Росіяни на бронетехніці штурмували околиці Куп’янська: СОУ відбили атаку 📹

Фронт 19:43   20.12.2024
Олена Нагорна
Росіяни на бронетехніці штурмували околиці Куп’янська: СОУ відбили атаку 📹 Скриншот

Військові РФ 20 грудня спробували провести штурм на околицях міста Куп’янськ Харківської області.

У цій атаці супротивник задіяв п’ять одиниць броньованої техніки, інформує командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Ворожий штурм відбивали разом зі 116-ю ОМБр, 114-ю ОБр ТрО та 1-ю БрОП «Буревій».

Екіпажі батальйону “Ахіллес” знищили три БМП та танк, ще одна БМП – пошкоджена“, – повідомив Федоренко.

Відео: Юрій Федоренко/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 20 грудня спробували провести штурм на околицях міста Куп’янськ Харківської області.".