Росіяни на бронетехніці штурмували околиці Куп’янська: СОУ відбили атаку 📹
Скриншот
Військові РФ 20 грудня спробували провести штурм на околицях міста Куп’янськ Харківської області.
У цій атаці супротивник задіяв п’ять одиниць броньованої техніки, інформує командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
Ворожий штурм відбивали разом зі 116-ю ОМБр, 114-ю ОБр ТрО та 1-ю БрОП «Буревій».
“Екіпажі батальйону “Ахіллес” знищили три БМП та танк, ще одна БМП – пошкоджена“, – повідомив Федоренко.
Відео: Юрій Федоренко/телеграм
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: ахиллес, куп'янск, новини Харкова, штурм, Юрий Федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 19:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 20 грудня спробували провести штурм на околицях міста Куп’янськ Харківської області.".