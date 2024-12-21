Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине
Одного из посетителей кафе в Чугуеве подозревают в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Драка случилась 19 декабря около 22:00. На место вызвали полицию.
«Между посетителями кафе возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В ходе стычки 35-летний мужчина получил множественные ножевые ранения. Медики доставили потерпевшего в больницу», — проинформировали в ГУНП.
Полицейским удалось установить и вероятного обладателя ножа, который применил холодное оружие как аргумент в споре. Это 49-летний мужчина.
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Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.
«Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет», — отметили полицейские.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: драка, кафе, новости Харькова, подозрение, полиция, поножовщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 21:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одного из посетителей кафе в Чугуеве подозревают в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".