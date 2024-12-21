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Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине

Происшествия 21:37   21.12.2024
Оксана Горун
Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине

Одного из посетителей кафе в Чугуеве подозревают в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Драка случилась 19 декабря около 22:00. На место вызвали полицию.

«Между посетителями кафе возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В ходе стычки 35-летний мужчина получил множественные ножевые ранения. Медики доставили потерпевшего в больницу», — проинформировали в ГУНП.

Полицейским удалось установить и вероятного обладателя ножа, который применил холодное оружие как аргумент в споре. Это 49-летний мужчина.

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Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

«Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет», — отметили полицейские.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 21:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одного из посетителей кафе в Чугуеве подозревают в покушении на умышленное убийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области".