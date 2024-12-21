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Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині

Події 21:37   21.12.2024
Оксана Горун
Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині

Одного з відвідувачів кафе в Чугуєві підозрюють у замаху на навмисне вбивство. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Бійка трапилася 19 грудня близько 22:00. На місце викликали поліцію.

“Між відвідувачами кафе виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. В ході сутички 35-річний чоловік отримав множинні ножові поранення. Медики доставили потерпілого в лікарню”, – поінформували в ГУНП.

Поліціянтам удалося встановити ймовірного володаря ножа, котрий застосував холодну зброю як аргумент у суперечці. Це 49-річний чоловік.

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Йому повідомили про підозру в замаху на навмисне вбивство.

“Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років”, – зазначили поліціянти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 21:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одного з відвідувачів кафе в Чугуєві підозрюють у замаху на навмисне вбивство. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".