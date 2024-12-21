Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині

Одного з відвідувачів кафе в Чугуєві підозрюють у замаху на навмисне вбивство. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Бійка трапилася 19 грудня близько 22:00. На місце викликали поліцію.

“Між відвідувачами кафе виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. В ході сутички 35-річний чоловік отримав множинні ножові поранення. Медики доставили потерпілого в лікарню”, – поінформували в ГУНП.

Поліціянтам удалося встановити ймовірного володаря ножа, котрий застосував холодну зброю як аргумент у суперечці. Це 49-річний чоловік.

Йому повідомили про підозру в замаху на навмисне вбивство.

“Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років”, – зазначили поліціянти.