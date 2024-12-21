Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині
Одного з відвідувачів кафе в Чугуєві підозрюють у замаху на навмисне вбивство. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Бійка трапилася 19 грудня близько 22:00. На місце викликали поліцію.
“Між відвідувачами кафе виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. В ході сутички 35-річний чоловік отримав множинні ножові поранення. Медики доставили потерпілого в лікарню”, – поінформували в ГУНП.
Поліціянтам удалося встановити ймовірного володаря ножа, котрий застосував холодну зброю як аргумент у суперечці. Це 49-річний чоловік.
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Йому повідомили про підозру в замаху на навмисне вбивство.
“Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років”, – зазначили поліціянти.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: драка, кафе, новини Харкова, підозра, поліція, поножовщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 21:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одного з відвідувачів кафе в Чугуєві підозрюють у замаху на навмисне вбивство. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області".