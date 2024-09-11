Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині

43-річний чоловік опинився у лікарні через те, що зробив зауваження щодо порушення правил вигулу собаки. Як виявилося, господар чотирилапого був п’яний – почалася бійка, під час якої він вдарив постраждалого ножем, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

«9 вересня слідчі відділу поліції №2 Чугуївського РУП під керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (“навмисне тяжке тілесне ушкодження”) Кримінального кодексу України», – розповіли у поліції.

Наразі нападнику загрожує до 8 років в’язниці.