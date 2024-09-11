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Накинулся с ножом из-за замечания собаке: драма на Харьковщине

Происшествия 11:29   11.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Накинулся с ножом из-за замечания собаке: драма на Харьковщине Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

43-летний мужчина оказался в больнице из-за того, что сделал замечание по поводу нарушения правил выгула собаки. Как оказалось, хозяин четырехлапого был пьян – завязалась драка, в ходе которой он ударил пострадавшего ножом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«9 сентября следователи отдела полиции №2 Чугуевского РУП под руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 («преднамеренное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины», – рассказали в полиции.

Теперь нападающему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина оказался в больнице из-за того, что сделал замечание по поводу нарушения правил выгула собаки. Как оказалось, хозяин четырехлапого был пьян – завязалась драка, в ходе которой он ударил пострадавшего ножом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области".