Накинулся с ножом из-за замечания собаке: драма на Харьковщине
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
43-летний мужчина оказался в больнице из-за того, что сделал замечание по поводу нарушения правил выгула собаки. Как оказалось, хозяин четырехлапого был пьян – завязалась драка, в ходе которой он ударил пострадавшего ножом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«9 сентября следователи отдела полиции №2 Чугуевского РУП под руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 («преднамеренное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины», – рассказали в полиции.
Теперь нападающему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: драка, напал, Нацполиция, собака;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина оказался в больнице из-за того, что сделал замечание по поводу нарушения правил выгула собаки. Как оказалось, хозяин четырехлапого был пьян – завязалась драка, в ходе которой он ударил пострадавшего ножом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области".