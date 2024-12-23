Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова

Общество 12:37   23.12.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова

На сайте Харьковского горсовета появились новые петиции. В частности, просьбы горожан связаны с транспортом, а именно предлагают создать новые маршруты.

Так, соединить маршрутом улицу Единства с центром Харькова, а именно со станцией метро «Вокзальная», предлагает автор петиции Евгений Селюков.

А вот Оксана Куцуляк в своей петиции просит рассмотреть возможность запуска дополнительного маршрута трамвая №3г из «Залютино» до «Новожаново» через Гончаровский мост. Автор отмечает, что такое решение следует принять для удобства пассажиров-жителей Залютино, Холодной горы и других районов города.

Отметим, чтобы в мэрии рассмотрели петиции, они должны за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.

Читайте также: Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
23.12.2024, 11:21
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
Новости Харькова — главное за 23.12: погибшие и пострадавшая в пожарах, фронт
23.12.2024, 14:55
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
«Они теряются» — 3-я штурмовая о военных КНДР на Харьковщине (видео)
23.12.2024, 14:23
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
21.12.2024, 17:47
47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)
47-летняя женщина пострадала в пожаре на Харьковщине (фото)
23.12.2024, 14:51

Новости по теме:

23:55
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
14:15
Новые станции метро и пешеходные зоны: утвердили План мобильности Харькова
12:52
Все приведено в боевую готовность — Терехов об угрозе для Харькова в праздники
12:33
«Люди могут видеть вспышки из своих домов» — Терехов призвал быть осторожными
20:31
Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков (фото)

Вы читали новость: «Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появились новые петиции. В частности, просьбы горожан связаны с транспортом, а именно предлагают создать новые маршруты.".