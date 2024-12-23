Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова
На сайте Харьковского горсовета появились новые петиции. В частности, просьбы горожан связаны с транспортом, а именно предлагают создать новые маршруты.
Так, соединить маршрутом улицу Единства с центром Харькова, а именно со станцией метро «Вокзальная», предлагает автор петиции Евгений Селюков.
А вот Оксана Куцуляк в своей петиции просит рассмотреть возможность запуска дополнительного маршрута трамвая №3г из «Залютино» до «Новожаново» через Гончаровский мост. Автор отмечает, что такое решение следует принять для удобства пассажиров-жителей Залютино, Холодной горы и других районов города.
Отметим, чтобы в мэрии рассмотрели петиции, они должны за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, міськрада, петиция, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появились новые петиции. В частности, просьбы горожан связаны с транспортом, а именно предлагают создать новые маршруты.".