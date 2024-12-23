Харьковчанам не хватает транспорта: о чем просят Терехова

На сайте Харьковского горсовета появились новые петиции. В частности, просьбы горожан связаны с транспортом, а именно предлагают создать новые маршруты.

Так, соединить маршрутом улицу Единства с центром Харькова, а именно со станцией метро «Вокзальная», предлагает автор петиции Евгений Селюков.

А вот Оксана Куцуляк в своей петиции просит рассмотреть возможность запуска дополнительного маршрута трамвая №3г из «Залютино» до «Новожаново» через Гончаровский мост. Автор отмечает, что такое решение следует принять для удобства пассажиров-жителей Залютино, Холодной горы и других районов города.

Отметим, чтобы в мэрии рассмотрели петиции, они должны за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.

Читайте также: Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане