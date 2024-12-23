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Харків’янам не вистачає транспорту: про що просять Терехова

Суспільство 12:37   23.12.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янам не вистачає транспорту: про що просять Терехова

На сайті Харківської міськради з’явилися нові петиції. Зокрема, прохання містян пов’язані із транспортом, а саме пропонують створити нові маршрути.  

Так, з’єднати маршрутом вулицю Єдності з центром Харкова, а саме зі станцією метро «Вокзальна», пропонує автор петиції Євгеній Селюков.

А от Оксана Куцуляк у своїй петиції просить розглянути можливість запуску додаткового маршруту трамвая №3г із «Залютино» до «Новожаново» через Гончарівський міст. Авторка зазначає, що таке рішення варто ухвалити для зручності пасажирів-жителів Залютино, Холодної гори та інших районів міста.

Зазначимо, щоб у мерії розглянули петиції, вони мають за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилися нові петиції. Зокрема, прохання містян пов’язані із транспортом, а саме пропонують створити нові маршрути.  ".