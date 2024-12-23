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Туман на улицах Харькова: опасная погода будет и во вторник

Общество 13:11   23.12.2024
Виктория Яковенко
Туман на улицах Харькова: опасная погода будет и во вторник Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 24 декабря.

«24 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 24 декабря.".