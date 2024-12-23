Туман на улицах Харькова: опасная погода будет и во вторник
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 24 декабря.
«24 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
Читайте также: Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, синоптики, туман, Харьквщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Туман на улицах Харькова: опасная погода будет и во вторник»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 24 декабря.".