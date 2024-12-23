Туман на улицах Харькова: опасная погода будет и во вторник

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 24 декабря.

«24 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.