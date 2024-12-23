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Туман на вулицях Харкова: небезпечна погода буде і у вівторок

Суспільство 13:11   23.12.2024
Вікторія Яковенко
Туман на вулицях Харкова: небезпечна погода буде і у вівторок Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 24 грудня.

«24 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 24 грудня.".