Туман на вулицях Харкова: небезпечна погода буде і у вівторок
Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 24 грудня.
«24 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, синоптики, туман, Харьквщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 24 грудня.".