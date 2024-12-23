Туман на вулицях Харкова: небезпечна погода буде і у вівторок

Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 24 грудня.

«24 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.