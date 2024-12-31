Девять классов, актовый зал и столовая — фото укрытия для школы в Коротиче
Фото: Олег Синегубов
Строительство укрытия для учебного заведения в поселке Коротич Песочинской громады – на завершающем этапе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«На сегодняшний день объект построен почти полностью, работы на завершающем этапе. Укрытие станет надежной безопасной средой для учеников и персонала как от вражеских ракет, так и возможных радиационных угроз», — отметил Синегубов.
По его данным, укрытие может вместить до 600 человек и обезопасить более 260 учеников. Помещение включает в себя девять классных комнат, актовый зал, медицинский пункт, санузлы и столовую. Есть автономный источник энергии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коротич, Олег Синегубов, строительство, школа;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительство укрытия для учебного заведения в поселке Коротич Песочинской громады – на завершающем этапе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".