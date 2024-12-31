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Дев’ять класів, актова зала та їдальня – фото укриття для школи в Коротичі

Суспільство 11:10   31.12.2024
Вікторія Яковенко
Дев’ять класів, актова зала та їдальня – фото укриття для школи в Коротичі Фото: Олег Синєгубов

Будівництво укриття для закладу освіти у селищі Коротич Пісочинської громади – на завершальному етапі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На сьогодні об’єкт збудований майже повністю, роботи на завершальному етапі. Укриття стане надійним безпечним середовищем для учнів та персоналу як від ворожих ракет, так і від можливих радіаційних загроз», – зазначив Синєгубов.

За його даними, укриття може вмістити до 600 людей і убезпечити понад 260 учнів. Приміщення включає в себе дев’ять класних кімнат, актову залу, медичний пункт, санвузли та їдальню. Є автономне джерело енергії.

школа Коротич
Фото: Олег Синєгубов
школа Коротич
Фото: Олег Синєгубов
школа Коротич
Фото: Олег Синєгубов
школа Коротич
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівництво укриття для закладу освіти у селищі Коротич Пісочинської громади – на завершальному етапі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".