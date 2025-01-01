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Авиация РФ в Новый год забрасывает КАБами громаду на Харьковщине

Фронт 18:07   01.01.2025
Елена Нагорная
Авиация РФ в Новый год забрасывает КАБами громаду на Харьковщине Фото: Заря-news

Днем и вечером 1 января российские военные нанесли удары корректируемыми авиабомбами по Золочевской громаде Харьковской области.

Первые три КАБа прилетели в период с 14:50 по 15:05. Одно попадание зафиксировано по открытой местности вблизи села Петровка и два — возле села Уды, информирует Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

В 17:05 еще одна корректируемая авиабомба упала возле села Завадское.

Во всех случаях информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Читайте также: Где на Харьковщине россияне атаковали 1 января — информация Генштаба на 16:00

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем и вечером 1 января российские военные нанесли удары корректируемыми авиабомбами по Золочевской громаде Харьковской области.".