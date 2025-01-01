Авиация РФ в Новый год забрасывает КАБами громаду на Харьковщине
Фото: Заря-news
Днем и вечером 1 января российские военные нанесли удары корректируемыми авиабомбами по Золочевской громаде Харьковской области.
Первые три КАБа прилетели в период с 14:50 по 15:05. Одно попадание зафиксировано по открытой местности вблизи села Петровка и два — возле села Уды, информирует Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
В 17:05 еще одна корректируемая авиабомба упала возле села Завадское.
Во всех случаях информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Золочевкая громада, КАБ, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем и вечером 1 января российские военные нанесли удары корректируемыми авиабомбами по Золочевской громаде Харьковской области.".