Авиация РФ в Новый год забрасывает КАБами громаду на Харьковщине

Днем и вечером 1 января российские военные нанесли удары корректируемыми авиабомбами по Золочевской громаде Харьковской области.

Первые три КАБа прилетели в период с 14:50 по 15:05. Одно попадание зафиксировано по открытой местности вблизи села Петровка и два — возле села Уды, информирует Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

В 17:05 еще одна корректируемая авиабомба упала возле села Завадское.

Во всех случаях информация о разрушениях и пострадавших не поступала.