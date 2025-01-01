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Авіація РФ у Новий рік закидає КАБами громаду на Харківщині

Фронт 18:07   01.01.2025
Олена Нагорна
Авіація РФ у Новий рік закидає КАБами громаду на Харківщині Фото: Зоря-news

Вдень і ввечері 1 січня російські військові завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області.

Перші три КАБи прилетіли в період з 14:50 до 15:05. Одне влучання зафіксоване по відкритій місцевості поблизу села Петрівка та два – біля села Уди, інформує Зоря-news з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

О 17:05 ще одна керована авіабомба впала біля села Завадське.

У всіх випадках інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Читайте також: Де на Харківщині росіяни атакували 1 січня – інформація Генштабу на 16:00

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Авіація РФ у Новий рік закидає КАБами громаду на Харківщині»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 18:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень і ввечері 1 січня російські військові завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області.".