Авіація РФ у Новий рік закидає КАБами громаду на Харківщині
Фото: Зоря-news
Вдень і ввечері 1 січня російські військові завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області.
Перші три КАБи прилетіли в період з 14:50 до 15:05. Одне влучання зафіксоване по відкритій місцевості поблизу села Петрівка та два – біля села Уди, інформує Зоря-news з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
О 17:05 ще одна керована авіабомба впала біля села Завадське.
У всіх випадках інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Золочевкая громада, КАБ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2025 в 18:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень і ввечері 1 січня російські військові завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області.".