Авіація РФ у Новий рік закидає КАБами громаду на Харківщині

Вдень і ввечері 1 січня російські військові завдали ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді Харківської області.

Перші три КАБи прилетіли в період з 14:50 до 15:05. Одне влучання зафіксоване по відкритій місцевості поблизу села Петрівка та два – біля села Уди, інформує Зоря-news з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

О 17:05 ще одна керована авіабомба впала біля села Завадське.

У всіх випадках інформація про руйнування та постраждалих не надходила.