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Глава Купянской ГВА: ситуация критическая, а люди отказываются выезжать

Общество 11:58   04.01.2025
Елена Нагорная
Глава Купянской ГВА: ситуация критическая, а люди отказываются выезжать Скриншот

На левобережье Купянской громады Харьковской области ситуация является критической уже более трех месяцев. Несмотря на это там остается более 900 человек, рассказал в эфире телеканала «Первый национальный» начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Враг близко, 2 километра линия фронта от Купянска, — отметил Беседин. — На других направлениях — это Ковшаровка и Купянск-Узловой — немного больше, но обстрелы не прекращаются всех населенных пунктов из всего вида вооружения, которое есть у врага. Это минометы, артиллерия, РСЗО, корректируемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим и центральным путям, въезду в город, не давая возможности в том числе ввозить гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению».

Видео: телеканал «Первый национальный»

Всего в Купянской громаде, по данным главы ГВА, остается более 3300 гражданских.

«Очень малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, нет света, газа, водоснабжения, любых социальных услуг, магазинов, аптек, больниц. И остается более 900 человек, в основном пожилого возраста, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях. И мы все равно работаем там, работает ГСЧС, полиция, это наши героические люди, которые, несмотря на опасность, уговаривают людей. Если те соглашаются, их сразу вывозят в Харьков», — рассказал Беседин.

Кроме Харькова купянчан готовы принять Житомир, Черновцы, Полтава, Ровно, Чоп и Ивано-Франковск. Также оказывает помощь Львовская городская громада. Сообщить о желании эвакуироваться можно по круглосуточному номеру 0800 33 92 91.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2025 в 11:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На левобережье Купянской громады Харьковской области ситуация является критической уже более трех месяцев. Несмотря на это там остается более 900 человек.".