Голова Куп’янської МВА: ситуація критична, а люди відмовляються виїжджати
На лівобережжі Куп’янської громади Харківської області ситуація є критичною вже понад три місяці. Попри це там залишається більше ніж 900 людей, розповів в етері телеканалу “Перший національний” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
«Ворог близько, 2 кілометри лінія фронту від Куп’янська, – зазначив Беседін. – На інших напрямках – це Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий – трішки більше, але обстріли не припиняються всіх населених пунктів з усього виду озброєння, яке є ворога. Це міномети, артилерія, РСЗВ, керовані авіабомби й FPV-дрони, які ворог застосовує у великій кількості, б’ючи по логістичних та центральних шляхах, в’їзду в місто, не даючи можливість у тому числі ввозити гуманітарну допомогу і вільно рухатись цивільному населенню».
Відео: телеканал «Перший національний»
Загалом у Куп’янській громаді, за даними глави МВА, залишається понад 3300 цивільних.
“Дуже мала кількість людей виїжджає, особливо з лівобережжя Куп’янської громади, де ситуація критична. Критична вже понад три місяці, немає світла, газу, водопостачання, будь-яких соціальних послуг, магазинів, аптек, лікарень. І залишається понад 900 людей, здебільшого похилого віку, які категорично відмовляються виїжджати, знаходячись у нелюдських умовах. І ми все одно працюємо там, працює ДСНС, поліція, це наші героїчні люди, які, попри небезпеку, вмовляють людей. Якщо ті зголошуються, їх відразу вивозять у Харків”, – розповів Беседін.
Окрім Харкова куп’янчан готові прийняти Житомир, Чернівці, Полтава, Рівне, Чоп та Івано-Франківськ. Також надає допомогу Львівська міська громада. Повідомити про бажання евакуюватись можна за цілодобовим номером 0800 33 92 91.
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- Категорії: Суспільство, Фронт, Харків; Теги: Андрей Беседин, куп'янск, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 11:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На лівобережжі Куп’янської громади Харківської області ситуація є критичною вже понад три місяці. Попри це там залишається більше ніж 900 людей.".