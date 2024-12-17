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Це наша велика перемога – голова Куп’янської МВА розповів, що вдалося зробити

Суспільство 20:35   17.12.2024
Олена Нагорна
Це наша велика перемога – голова Куп’янської МВА розповів, що вдалося зробити Скриншот

У Куп’янській громаді Харківської області залишаються 3400 цивільних. Дітей серед них немає: їх раніше вивезли на безпечніші території в межах примусової евакуації, розповів в етері нацмарафону начальник МВА Андрій Беседін.

«Ми вивезли всіх дітей як з лівобережної частини громади, так і з правобережної. Це наша велика перемога, тому що діти в більш безпечних місцях займаються тим, чим повинні займатися. Навчанням, дозвіллям, відвідують різні секції й перебувають в тих умовах, які не нагадують про руйнування, щоденні обстріли та вибухи», — сказав Беседін.

У громаді залишаються 3400 мешканців, 900 із них – на лівобережжі Осколу.

«Це Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівобережжя міста Куп’янськ, де критична ситуація, де немає електро-, водо-, газопостачання, не працюють комунальні підприємства. Єдине, що ми можемо – це евакуація, вивезти звідти людей. Ми над цим працюємо постійно. Алгоритм весь відпрацьований, структурні підрозділи, ДСНС, поліція постійно там, постійно намагаються вмовити людей виїхати, але, на жаль, більшість відмовляється, чим кожного дня наражає себе на небезпеку», — констатував очільник МВА.

За його словами, з кожним днем ​​ворог все цинічніше обстрілює громаду, зокрема цивільну та критичну інфраструктуру.

«Ворог постійно б’є по території громади, нищить все. У тому числі заклади освіти, медицини, культури, критичну інфраструктуру. На жаль, вчора загинули дві людини. Один із них – працівник комунального підприємства. Більше ніхто не постраждав. Велика кількість будинків зруйнована і фактично не підлягає відбудові», — нагадав Беседін.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 20:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янській громаді Харківської області залишаються 3400 цивільних. Дітей серед них немає: їх раніше вивезли на безпечніші території в межах примусової евакуації".