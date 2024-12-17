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Двоє загиблих, пожежа на території лікувального закладу: наслідки «прильотів»

Події 09:02   17.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих, пожежа на території лікувального закладу: наслідки «прильотів» Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про наслідки “прильотів” у регіоні повідомив у ранковому зведенні за 17 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі, о 02:02, росіяни вдарили по Куп’янську. Удар у місті зафіксували на території лікувального закладу, там горіла зруйнована господарська споруда.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Напередодні окупанти також били по Куп’янському району. Спочатку ворог обстріляв село Нечволодівку.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

“17:08 Куп’янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Нечволодівка. Горів будинок внаслідок обстрілу. 19:20 — 20:12 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

Читайте також: Пораненого напередодні увечері у Куп’янську не встигли довезти до лікарні – Синєгубов 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 09:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки “прильотів” у регіоні повідомив у ранковому зведенні за 17 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".