Двоє загиблих, пожежа на території лікувального закладу: наслідки «прильотів»
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про наслідки “прильотів” у регіоні повідомив у ранковому зведенні за 17 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вночі, о 02:02, росіяни вдарили по Куп’янську. Удар у місті зафіксували на території лікувального закладу, там горіла зруйнована господарська споруда.
Напередодні окупанти також били по Куп’янському району. Спочатку ворог обстріляв село Нечволодівку.
“17:08 Куп’янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Нечволодівка. Горів будинок внаслідок обстрілу. 19:20 — 20:12 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік“, – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 09:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки “прильотів” у регіоні повідомив у ранковому зведенні за 17 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".