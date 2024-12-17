Двоє загиблих, пожежа на території лікувального закладу: наслідки «прильотів»

Про наслідки “прильотів” у регіоні повідомив у ранковому зведенні за 17 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі, о 02:02, росіяни вдарили по Куп’янську. Удар у місті зафіксували на території лікувального закладу, там горіла зруйнована господарська споруда.

Напередодні окупанти також били по Куп’янському району. Спочатку ворог обстріляв село Нечволодівку.

“17:08 Куп’янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Нечволодівка. Горів будинок внаслідок обстрілу. 19:20 — 20:12 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік“, – написав Синєгубов.