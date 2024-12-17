Синєгубов: пораненого напередодні в Куп’янську не встигли довезти до лікарні
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
“Прильоти” в Куп’янську зафіксували 16 грудня близько 20:00.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих через удар збільшилася. Поранений чоловік помер дорогою до лікарні.
Нагадаємо, напередодні увечері у Куп’янську пролунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на той момент було відомо про 53-річного загиблого чоловіка та 64-річного пораненого. Пізніше в облпрокуратурі уточнили, що росіяни били із РСЗВ «Ураган».
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Прильоти” в Куп’янську зафіксували 16 грудня близько 20:00.".