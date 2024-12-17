Синєгубов: пораненого напередодні в Куп’янську не встигли довезти до лікарні

“Прильоти” в Куп’янську зафіксували 16 грудня близько 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість загиблих через удар збільшилася. Поранений чоловік помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, напередодні увечері у Куп’янську пролунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на той момент було відомо про 53-річного загиблого чоловіка та 64-річного пораненого. Пізніше в облпрокуратурі уточнили, що росіяни били із РСЗВ «Ураган».