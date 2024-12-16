Чоловік загинув і ще один у важкому стані через удар росіян по Куп’янську
Окупанти вдарили по місту Куп’янськ, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він повідомив, що один цивільний чоловік загинув, ще один ушпиталений у важкому стані.
Росіяни били з РСЗВ «Ураган», інформують в обласній прокуратурі. За даними слідства, житловий сектор був під обстрілом близько 20:00. Загинув 53-річний чоловік. 64-річного мешканця ушпиталили з пораненнями.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по місту Куп’янськ, інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".