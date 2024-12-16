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Мужчина погиб и еще один в тяжелом состоянии из-за удара россиян по Купянску

Происшествия 22:39   16.12.2024
Елена Нагорная
Мужчина погиб и еще один в тяжелом состоянии из-за удара россиян по Купянску

Оккупанты ударили по городу Купянск, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что один гражданский мужчина погиб, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Россияне били из РСЗО «Ураган», информируют в областной прокуратуре. По данным следствия, жилой сектор был под обстрелом около 20:00. Погиб 53-летний мужчина. 64-летнего жителя госпитализировали с ранениями.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по городу Купянск, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".