Мужчина погиб и еще один в тяжелом состоянии из-за удара россиян по Купянску

Оккупанты ударили по городу Купянск, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что один гражданский мужчина погиб, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Россияне били из РСЗО «Ураган», информируют в областной прокуратуре. По данным следствия, жилой сектор был под обстрелом около 20:00. Погиб 53-летний мужчина. 64-летнего жителя госпитализировали с ранениями.