Мужчина погиб и еще один в тяжелом состоянии из-за удара россиян по Купянску
Оккупанты ударили по городу Купянск, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он сообщил, что один гражданский мужчина погиб, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Россияне били из РСЗО «Ураган», информируют в областной прокуратуре. По данным следствия, жилой сектор был под обстрелом около 20:00. Погиб 53-летний мужчина. 64-летнего жителя госпитализировали с ранениями.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, купянск, новости Харькова, обстрел, Олег Синегубов, погибшие, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по городу Купянск, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".