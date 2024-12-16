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ВСУ: россияне на правом берегу Оскола, СОУ пытаются выбить врага из Двуречной

Украина 09:20   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ: россияне на правом берегу Оскола, СОУ пытаются выбить врага из Двуречной

По словам представителя Украинской добровольческой армии – «Юг» Сергея Братчука, россияне постоянно пытаются закрепиться на правобережье Оскола.

«Собственно, если мы говорили, что некоторое время назад враг пытался создать хотя бы один какой-то там плацдарм, но активные действия наших подразделений, Сил обороны, в частности, привели к тому, что враг был выбит из того плацдарма, они каждый день фактически пытаются переправляться небольшими штурмовыми группами,
цепляться за разные локации и там укреплять свои позиции для того, чтобы перебрасывать уже больше силы», – сказал Братчук в эфире нацмарафона.

И сейчас враг пытается закрепиться уже на нескольких участках на правом берегу Оскола.

«Выбивается враг, но, скажем так, их присутствие на этом берегу, нашем берегу, контролируемом Силами обороны, сегодня на определенных локациях есть, в частности, в Двуречной. Надеюсь, что те мероприятия, которые сегодня стабилизационные, в том числе контратакующие, проводятся Силами обороны, позволят врага оттуда выбить. Опять же, враг пользуется, в том числе, и непогодой, когда переправляется через реку. Потому что видимость очень низкая. Надеюсь, что удастся этот замысел врага сорвать», – добавил Братчук.

Переплывают Оскол оккупанты чаще всего на обычных лодках, нередко – на украденных у местного населения. И хотя особенных спецсредств у врага нет, этого вполне хватает, чтобы успешно преодолеть реку.

Напомним, в сводке 16 декабря в Институте изучения войны опровергли заявления россиян об оккупации Двуречной. Заявив, что не нашли соответствующих доказательств.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам представителя Украинской добровольческой армии – «Юг» Сергея Братчука, россияне постоянно пытаются закрепиться на правобережье Оскола.".