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Утром силы ПВО ликвидировали БПЛА на Харьковщине, за сутки двое раненых

Происшествия 08:40   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Утром силы ПВО ликвидировали БПЛА на Харьковщине, за сутки двое раненых

О пострадавших и разрушениях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказал утром 16 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром в 05: 28 над Лозовским районом уничтожили российский дрон. ПВО сбила БПЛА в городе Златополь, пишет Синегубов.

Накануне на Харьковщине под российскими ударами оказались Купянский и Харьковский районы. Первый «прилет» зафиксировали в Купянске в 10:50. Вследствие обстрела поврежден частный дом. А вечером досталось Кутьковке – там пострадала 54-летняя женщина.

«18:21, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Попадание БПЛА типа «Шахед» в землю, в результате чего повреждены два производственных корпуса. 18:35, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Попадание в крышу здания. Повреждено здание ангара», – написал начальник ХОВА.

Он также напомнил, что накануне днем «прилетело» и по Харькову.

«11:05, г. Харьков, Киевский р-н. В результате ракетного удара поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса. В результате удара пострадала 48-летняя женщина», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавших и разрушениях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказал утром 16 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".