Утром силы ПВО ликвидировали БПЛА на Харьковщине, за сутки двое раненых
О пострадавших и разрушениях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказал утром 16 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
Утром в 05: 28 над Лозовским районом уничтожили российский дрон. ПВО сбила БПЛА в городе Златополь, пишет Синегубов.
Накануне на Харьковщине под российскими ударами оказались Купянский и Харьковский районы. Первый «прилет» зафиксировали в Купянске в 10:50. Вследствие обстрела поврежден частный дом. А вечером досталось Кутьковке – там пострадала 54-летняя женщина.
«18:21, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Попадание БПЛА типа «Шахед» в землю, в результате чего повреждены два производственных корпуса. 18:35, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, г. Дергачи. Попадание в крышу здания. Повреждено здание ангара», – написал начальник ХОВА.
Он также напомнил, что накануне днем «прилетело» и по Харькову.
«11:05, г. Харьков, Киевский р-н. В результате ракетного удара поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса. В результате удара пострадала 48-летняя женщина», – добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавших и разрушениях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, рассказал утром 16 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".