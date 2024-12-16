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Вранці сили ППО ліквідували БПЛА на Харківщині, за добу двоє поранених

Події 08:40   16.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці сили ППО ліквідували БПЛА на Харківщині, за добу двоє поранених

Про постраждалих та руйнування, які виникли на Харківщині протягом доби, розповів зранку 16 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вранці о 05:28 над Лозівським районом знищили російський дрон. ППО збила БПЛА у місті Златопіль, пише Синєгубов.

Напередодні на Харківщині під російськими ударами опинилися Куп’янський та Харківський райони. Перший “приліт” зафіксували у Куп’янську о 10:50. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. А ввечері дісталося Кутьківці – там постраждала 54-річна жінка.

“18:21, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Влучання БПЛА типу “Шахед” в землю, внаслідок чого пошкоджені два виробничих корпуси. 18:35, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Влучання в покрівлю будівлі. Пошкоджено будівлю ангара”, – написав начальник ХОВА.

Він також нагадав, що напередодні вдень “прилетіло” і по Харкову.

“11:05, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та вісім дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару постраждала 48-річна жінка”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Генштаб: 14 боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про постраждалих та руйнування, які виникли на Харківщині протягом доби, розповів зранку 16 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".