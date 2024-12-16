Вранці сили ППО ліквідували БПЛА на Харківщині, за добу двоє поранених
Про постраждалих та руйнування, які виникли на Харківщині протягом доби, розповів зранку 16 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вранці о 05:28 над Лозівським районом знищили російський дрон. ППО збила БПЛА у місті Златопіль, пише Синєгубов.
Напередодні на Харківщині під російськими ударами опинилися Куп’янський та Харківський райони. Перший “приліт” зафіксували у Куп’янську о 10:50. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. А ввечері дісталося Кутьківці – там постраждала 54-річна жінка.
“18:21, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Влучання БПЛА типу “Шахед” в землю, внаслідок чого пошкоджені два виробничих корпуси. 18:35, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Влучання в покрівлю будівлі. Пошкоджено будівлю ангара”, – написав начальник ХОВА.
Він також нагадав, що напередодні вдень “прилетіло” і по Харкову.
“11:05, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок ракетного удару пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та вісім дверей будівлі спортивного комплексу. Внаслідок удару постраждала 48-річна жінка”, – додав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про постраждалих та руйнування, які виникли на Харківщині протягом доби, розповів зранку 16 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".