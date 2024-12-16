Генштаб: 14 боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку повідомив у ранковому зведенні за 16 грудня Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини окупанти наступали десять разів. За даними ГШ, росіяни атакували наші позиції у районі Високої Яруги, Тихого та Вовчанська.
“На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової“, – написали в Генштабі.
Також у ГШ оновили дані про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 08:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку повідомив у ранковому зведенні за 16 грудня Генштаб ЗСУ.".