Генштаб: 14 боїв було на Харківщині за добу – де наступав ворог

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку повідомив у ранковому зведенні за 16 грудня Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини окупанти наступали десять разів. За даними ГШ, росіяни атакували наші позиції у районі Високої Яруги, Тихого та Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової“, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати ЗС РФ.