Вночі на Харківщині горів будинок, у пожежі загинув чоловік: дані від ДСНС
Всього за добу у рятувальників було 20 оперативних виїздів, вісім з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Одна з пожеж виникла ближче до опівночі. Як уточнили рятувальники, о 23:25 в Ізюмському районі спалахнув приватний будинок.
“Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла о 23:25 у приватному житловому будинку площею 50 м кв. у селі Погонівка Ізюмського району, загинув 51-річний чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується“, – уточнили у ДСНС.
Також рятувальники нагадали, що напередодні ворог ударив по Харкову – фахівці виїжджали на обстеження місця прильоту.
“Близько 11:00 ворог вдарив балістичною ракетою по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у землю на території спорткомплексу, внаслідок якого 48-річна жінка отримала поранення, пошкоджено будівлю спортивного комплексу та скління багатоквартирного житлового будинку”, – написали рятувальники.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 11 години. «Прильоти» зафіксували у Київському районі міста та у Харківському районі області — у селищі Питомник та селі Руська Лозова. Пізніше в Харківській обласній прокуратурі уточнили, що окупанти випустили по Харкову ракету «Іскандер-М» із проникаючою бойовою частиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 07:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всього за добу у рятувальників було 20 оперативних виїздів, вісім з них – на ліквідацію пожеж, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".