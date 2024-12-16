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Ночью на Харьковщине горел дом, в пожаре погиб мужчина – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:36   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью на Харьковщине горел дом, в пожаре погиб мужчина – подробности от ГСЧС

Всего за сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, восемь из них – на ликвидацию пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Один из пожаров возник ближе к полуночи. Как уточнили спасатели, в 23:25 в Изюмском районе загорелся частный дом.

«В результате одного из бытовых пожаров, возникшего в 23:25 в частном жилом доме площадью 50 м кв. в селе Погоновка Изюмского района, погиб 51-летний мужчина. Причина возникновения возгорания выясняется», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели напомнили, что накануне враг ударил по Харькову – специалисты выезжали на обследование места «прилета».

«Около 11 часов враг ударил баллистической ракетой по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю на территории спорткомплекса, в результате которого 48-летняя женщина получила ранения, повреждено здание спортивного комплекса и остекление многоквартирного жилого дома», – написали спасатели.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 11 часов. «Прилеты» зафиксировали в Киевском районе города и в Харьковском районе области — в поселке Питомник и селе Русская Лозовая. Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что оккупанты выпустили по Харькову ракету «Искандер-М» с проникающей боевой частью.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 07:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки у спасателей было 20 оперативных выездов, восемь из них – на ликвидацию пожаров, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".