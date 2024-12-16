Удалось ли россиянам захватить Двуречную – объяснение ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке 16 декабря прокомментировали заявления врага о том, что войскам РФ якобы удалось продвинуться на Купянщине.
Накануне российские блогеры заявили, что захватчики оккупировали Двуречную – населенный пункт, который расположен на севере от Купянска. Также сообщали и о ряде других «побед» на этом направлении.
«Продвигалась (россияне – ред.) к югу от Двуречной вдоль западного (правого) берега р. Оскол; наступали на западный берег р. Оскол; и продвигалась к северу от Зеленого Гая (к западу от Сватово)», – передают аналитики.
Однако ни одно из этих заявлений в Институте изучения войны подтвердить не смогли, соответствующих доказательств этих успехов не фиксируют.
Кроме того, враг пытался наступать на Харьковском направлении – атаковал в районе Высокой Яруги, Липцев, Волчанска и Тихого.
«15 декабря российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Глубокого (к северу от Харькова)», – добавили в ISW.
Читайте также: Россиян выбили из леса в прибрежье Оскола на Харьковщине — DeepState
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, атаки, институт изучения войны, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удалось ли россиянам захватить Двуречную – объяснение ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 07:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке 16 декабря прокомментировали заявления врага о том, что войскам РФ якобы удалось продвинуться на Купянщине.".