Удалось ли россиянам захватить Двуречную – объяснение ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке 16 декабря прокомментировали заявления врага о том, что войскам РФ якобы удалось продвинуться на Купянщине.

Накануне российские блогеры заявили, что захватчики оккупировали Двуречную – населенный пункт, который расположен на севере от Купянска. Также сообщали и о ряде других «побед» на этом направлении.

«Продвигалась (россияне – ред.) к югу от Двуречной вдоль западного (правого) берега р. Оскол; наступали на западный берег р. Оскол; и продвигалась к северу от Зеленого Гая (к западу от Сватово)», – передают аналитики.

Однако ни одно из этих заявлений в Институте изучения войны подтвердить не смогли, соответствующих доказательств этих успехов не фиксируют.

Кроме того, враг пытался наступать на Харьковском направлении – атаковал в районе Высокой Яруги, Липцев, Волчанска и Тихого.

«15 декабря российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали вблизи Глубокого (к северу от Харькова)», – добавили в ISW.