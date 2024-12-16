Чи вдалося росіянам захопити Дворічну – пояснення ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 16 грудня прокоментували заяви ворога про те, що військам РФ нібито вдалося просунутися на Куп’янщині.

Напередодні російські блогери заявили, що загарбники окупували Дворічну – населений пункт, розташований на півночі від Куп’янська. Також повідомляли й про низку інших “перемог” на цьому напрямку.

“Просувалася (росіяни – ред.) на південь від Дворічної вздовж західного (правого) берега р. Оскіл; наступали на західний берег р. Оскіл; і просувалася на північ від Зеленого Гаю (на захід від Сватового)”, – передають аналітики.

Однак жодну з цих заяв в Інституті вивчення війни підтвердити не змогли, відповідних доказів цих успіхів не фіксують.

Крім того, ворог намагався наступати на Харківському напрямку – атакував у районі Високої Яруги, Липців, Вовчанська та Тихого.

“15 грудня російський блогер заявив, що українські сили контратакували поблизу Глибокого (на північ від Харкова)“, – додали в ISW.