Чи вдалося росіянам захопити Дворічну – пояснення ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 16 грудня прокоментували заяви ворога про те, що військам РФ нібито вдалося просунутися на Куп’янщині.
Напередодні російські блогери заявили, що загарбники окупували Дворічну – населений пункт, розташований на півночі від Куп’янська. Також повідомляли й про низку інших “перемог” на цьому напрямку.
“Просувалася (росіяни – ред.) на південь від Дворічної вздовж західного (правого) берега р. Оскіл; наступали на західний берег р. Оскіл; і просувалася на північ від Зеленого Гаю (на захід від Сватового)”, – передають аналітики.
Однак жодну з цих заяв в Інституті вивчення війни підтвердити не змогли, відповідних доказів цих успіхів не фіксують.
Крім того, ворог намагався наступати на Харківському напрямку – атакував у районі Високої Яруги, Липців, Вовчанська та Тихого.
“15 грудня російський блогер заявив, що українські сили контратакували поблизу Глибокого (на північ від Харкова)“, – додали в ISW.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, атаки, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 07:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 16 грудня прокоментували заяви ворога про те, що військам РФ нібито вдалося просунутися на Куп’янщині.".