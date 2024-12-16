Генштаб: 14 боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении сообщил в утренней сводке за 16 декабря Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины оккупанты наступали десять раз. По данным ГШ, россияне атаковали наши позиции в районе Высокой Яруги, Тихого и Волчанска.
«На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Лозовой», – написали в Генштабе.
Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: война, ВСУ, генштаб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении сообщил в утренней сводке за 16 декабря Генштаб ВСУ.".