Генштаб: 14 боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

О боях на Харьковском и Купянском направлении сообщил в утренней сводке за 16 декабря Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины оккупанты наступали десять раз. По данным ГШ, россияне атаковали наши позиции в районе Высокой Яруги, Тихого и Волчанска.

«На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Лозовой», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.