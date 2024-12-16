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Генштаб: 14 боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг

Украина 08:20   16.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 14 боев было на Харьковщине за сутки – где наступал враг Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении сообщил в утренней сводке за 16 декабря Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины оккупанты наступали десять раз. По данным ГШ, россияне атаковали наши позиции в районе Высокой Яруги, Тихого и Волчанска.

«На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Лозовой», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении сообщил в утренней сводке за 16 декабря Генштаб ВСУ.".