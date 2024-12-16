ЗСУ: РФ на правому березі Осколу, СОУ намагаються вибити ворога із Дворічної

За словами представника Української добровольчої армії – “Південь” Сергія Братчука, росіяни постійно намагаються закріпитись на правобережжі Осколу.

“Власне, якщо ми говорили, що певний час тому ворог намагався створити принаймні хоча б один якийсь там плацдарм, але активні дії наших підрозділів, Сил оборони, зокрема, призвели до того, що було ворога вибито з того плацдарму, вони кожен день фактично намагаються переправлятися невеличкими штурмовими групами, чіплятися за різні локації і там зміцнювати свої позиції для того, щоб перекидати вже більше сили“, – сказав Братчук в етері нацмарафону.

І зараз ворог намагається закріпитись уже на кількох ділянках на правому березі Осколу.

“Вибивається ворог, але, скажімо так, їхня присутність на цьому березі, нашому березі, який контролюється Силами оборони, на сьогодні на певних локаціях є, зокрема, у Дворічній. Сподіваюся, що ті заходи, які сьогодні стабілізаційні, у тому числі контратакуючі, проводяться Силами оборони, вони дозволять ворога звідти вибити. Знову таки, ворог користується, в тому числі і негодою, коли переправляється через річку, тому що видимість дуже низька”, – додав Братчук.

Перепливають Оскіл окупанти найчастіше на звичайних човнах, нерідко – на вкрадених у місцевого населення. І хоча особливих спецзасобів ворога немає, цього цілком вистачає, щоб успішно подолати річку.

Нагадаємо, у зведенні 16 грудня в Інституті вивчення війни спростували заяви росіян про окупацію Дворічної. Заявивши, що не знайшли відповідних доказів.