Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
«Прилеты» в Купянске зафиксировали 16 декабря около 20:00.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших из-за удара увеличилось. Раненый мужчина умер по дороге в больницу.
Напомним, накануне вечером в Купянске прозвучали взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на тот момент было известно о 53-летнем погибшем мужчине и 64-летнем пострадавшем. Позже в облпрокуратуре уточнили, что россияне били из РСЗО «Ураган».
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- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты» в Купянске зафиксировали 16 декабря около 20:00.".