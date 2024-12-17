Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов

«Прилеты» в Купянске зафиксировали 16 декабря около 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших из-за удара увеличилось. Раненый мужчина умер по дороге в больницу.

Напомним, накануне вечером в Купянске прозвучали взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на тот момент было известно о 53-летнем погибшем мужчине и 64-летнем пострадавшем. Позже в облпрокуратуре уточнили, что россияне били из РСЗО «Ураган».