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Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов

Происшествия 08:26   17.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

«Прилеты» в Купянске зафиксировали 16 декабря около 20:00.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших из-за удара увеличилось. Раненый мужчина умер по дороге в больницу.

Напомним, накануне вечером в Купянске прозвучали взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на тот момент было известно о 53-летнем погибшем мужчине и 64-летнем пострадавшем. Позже в облпрокуратуре уточнили, что россияне били из РСЗО «Ураган».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилеты» в Купянске зафиксировали 16 декабря около 20:00.".