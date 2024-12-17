Двое погибших, пожар на территории лечебного учреждения: результаты «прилетов»

О последствиях «прилетов» в регионе сообщил в утренней сводке за 17 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью, в 02:02, россияне ударили по Купянску. Удар в городе зафиксировали на территории лечебного учреждения, там горела разрушенная хозпостройка.

Накануне оккупанты также били по Купянскому району. Вначале враг обстрелял село Нечволодевку.

«17:08 Купянский р-н, Кондрашовская община, с. Нечволодовка. Горел дом в результате обстрела. 19:20 — 20:12 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 15 домов. Погибли 53-летний мужчина и 64-летний мужчина», – написал Синегубов.