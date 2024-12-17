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Двое погибших, пожар на территории лечебного учреждения: результаты «прилетов»

Происшествия 09:02   17.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших, пожар на территории лечебного учреждения: результаты «прилетов» Фото: Олег Синегубов/Telegram

О последствиях «прилетов» в регионе сообщил в утренней сводке за 17 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью, в 02:02, россияне ударили по Купянску. Удар в городе зафиксировали на территории лечебного учреждения, там  горела разрушенная хозпостройка.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

Накануне оккупанты также били по Купянскому району. Вначале враг обстрелял село Нечволодевку.

Фото: Олег Синегубов/Telegram

«17:08 Купянский р-н, Кондрашовская община, с. Нечволодовка. Горел дом в результате обстрела. 19:20 — 20:12 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 15 домов. Погибли 53-летний мужчина и 64-летний мужчина», – написал Синегубов.

Читайте также: Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 09:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях «прилетов» в регионе сообщил в утренней сводке за 17 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".