Двое погибших, пожар на территории лечебного учреждения: результаты «прилетов»
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О последствиях «прилетов» в регионе сообщил в утренней сводке за 17 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ночью, в 02:02, россияне ударили по Купянску. Удар в городе зафиксировали на территории лечебного учреждения, там горела разрушенная хозпостройка.
Накануне оккупанты также били по Купянскому району. Вначале враг обстрелял село Нечволодевку.
«17:08 Купянский р-н, Кондрашовская община, с. Нечволодовка. Горел дом в результате обстрела. 19:20 — 20:12 г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждены 15 домов. Погибли 53-летний мужчина и 64-летний мужчина», – написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 09:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях «прилетов» в регионе сообщил в утренней сводке за 17 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.".