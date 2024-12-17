Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

«Это наша большая победа» — глава Купянской ГВА рассказал, что удалось сделать

Общество 20:35   17.12.2024
Елена Нагорная
«Это наша большая победа» — глава Купянской ГВА рассказал, что удалось сделать Скриншот

В Купянской громаде Харьковской области остаются 3400 гражданских. Детей среди них нет: их ранее вывезли на более безопасные территории в рамках принудительной эвакуации, рассказал в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.

«Мы вывезли всех детей как с левобережной части громады, так и с правобережной. Это наша большая победа, потому что дети в более безопасных местах занимаются тем, чем должны заниматься. Учебой, досугом, посещают различные секции и находятся в тех условиях, которые не напоминают о разрушениях, ежедневных обстрелах и взрывах», — сказал Беседин.

В громаде остаются 3400 жителей, 900 из них — на левобережье Оскола.

«Это Ковшаровка, Купянск-Узловой, левобережье города Купянск, где критическая ситуация, где нет электро-, водо-, газоснабжения, не работают коммунальные предприятия. Единственное, что мы можем — это эвакуация, вывезти оттуда людей. Мы над этим работаем постоянно, алгоритм весь отработан. Структурные подразделения, ГСЧС, полиция постоянно там, постоянно пытаются уговорить людей уехать, но, к сожалению, большинство отказывается, чем каждый день подвергает себя опасности», — констатировал глава ГВА.

По его словам, с каждым днем враг все циничнее обстреливает громаду, в частности гражданскую и критическую инфраструктуру.

«Враг постоянно бьет по территории громады, уничтожает все. В том числе учреждения образования, медицины, культуры, критическую инфраструктуру. К сожалению, вчера погибли два человека. Один из них — работник коммунального предприятия. Больше никто не пострадал. Большое количество домов разрушено и фактически не подлежит восстановлению», — напомнил Беседин.

Читайте также: Раненого накануне вечером в Купянске не успели довезти до больницы – Синегубов 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
17.12.2024, 15:41
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
17.12.2024, 17:36
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
17.12.2024, 19:53
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
17.12.2024, 22:56
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
17.12.2024, 22:48

Новости по теме:

14:47
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
16:54
«Обстрелы увеличились в разы» — Беседин об обстановке в Купянске (видео)
21:00
Линия столкновения на Купянщине стабилизировалась – Беседин объяснил почему
11:16
Из тех, кто остался, 90% – пенсионеры: Беседин о жителях Купянского района

Вы читали новость: ««Это наша большая победа» — глава Купянской ГВА рассказал, что удалось сделать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 20:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде Харьковской области остаются 3400 гражданских. Детей среди них нет: их ранее вывезли на более безопасные территории в рамках принудительной эвакуации".