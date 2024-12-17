«Это наша большая победа» — глава Купянской ГВА рассказал, что удалось сделать
В Купянской громаде Харьковской области остаются 3400 гражданских. Детей среди них нет: их ранее вывезли на более безопасные территории в рамках принудительной эвакуации, рассказал в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.
«Мы вывезли всех детей как с левобережной части громады, так и с правобережной. Это наша большая победа, потому что дети в более безопасных местах занимаются тем, чем должны заниматься. Учебой, досугом, посещают различные секции и находятся в тех условиях, которые не напоминают о разрушениях, ежедневных обстрелах и взрывах», — сказал Беседин.
В громаде остаются 3400 жителей, 900 из них — на левобережье Оскола.
«Это Ковшаровка, Купянск-Узловой, левобережье города Купянск, где критическая ситуация, где нет электро-, водо-, газоснабжения, не работают коммунальные предприятия. Единственное, что мы можем — это эвакуация, вывезти оттуда людей. Мы над этим работаем постоянно, алгоритм весь отработан. Структурные подразделения, ГСЧС, полиция постоянно там, постоянно пытаются уговорить людей уехать, но, к сожалению, большинство отказывается, чем каждый день подвергает себя опасности», — констатировал глава ГВА.
По его словам, с каждым днем враг все циничнее обстреливает громаду, в частности гражданскую и критическую инфраструктуру.
«Враг постоянно бьет по территории громады, уничтожает все. В том числе учреждения образования, медицины, культуры, критическую инфраструктуру. К сожалению, вчера погибли два человека. Один из них — работник коммунального предприятия. Больше никто не пострадал. Большое количество домов разрушено и фактически не подлежит восстановлению», — напомнил Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Андрей Беседин, діти, дети, купянск, новости Харькова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 20:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде Харьковской области остаются 3400 гражданских. Детей среди них нет: их ранее вывезли на более безопасные территории в рамках принудительной эвакуации".