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Усложнила эвакуацию: ночью РФ пыталась разрушить переправу на Купянщине

Происшествия 11:47   06.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Усложнила эвакуацию: ночью РФ пыталась разрушить переправу на Купянщине скриншот

За первые шесть дней этого года РФ уже выпустила по области 34 КАБа, 24 раза ударила «Шахедами», рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Этой ночью по Харьковщине «прилетело» четыре КАБа и столько же «Шахедов», уточнил Синегубов.

«Враг атакует, как обычно, приграничные населенные пункты. И что касается «Молнии», то это да, относительно новый барражирующий боеприпас, сделанный из хлама, однако все равно он несет опасность, потому что несет боевую часть. И вчера, да, по городу Харьков мы зафиксировали два таких «прилета». Это в Киевском и Холодногорском районе города Харькова. И в результате таких ударов повреждена гражданская инфраструктура. Около восьми жилых частных домов были повреждены и там выбиты окна», – отметил начальник ХОВА.

Он отметил, что куда тяжелее ситуация на Купянском направлении.

«Там враг сегодня ночью пытался разрушить транспортную нашу гражданскую логистическую инфраструктуру, фактически, переправы с левого берега на правый. Чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационные мероприятия, и тому подобное. Сейчас работаем над восстановлением, однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не каждый день», – добавил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За первые шесть дней этого года РФ уже выпустила по области 34 КАБа, 24 раза ударила «Шахедами», рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".