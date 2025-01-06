Ускладнила евакуацію: уночі РФ намагалася зруйнувати переправу на Куп’янщині
За перші шість днів цього року РФ вже випустила по області 34 КАБа, 24 рази вдарила “Шахедами”, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Цієї ночі по Харківщині “прилетіли” чотири КАБи і стільки ж “Шахедів”, уточнив Синєгубов.
“Ворог атакує, як завжди, прикордонні населені пункти. І щодо «Молнії», то це так, відносно новий барражуючий боєприпас, зроблений з мотлоху, проте все одно він несе небезпеку, бо несе бойову частину. І вчора, так, по місту Харків ми зафіксували два такі «прильоти». Це у Київському та Холодногірському районі міста Харкова. І внаслідок таких ударів пошкоджена цивільна інфраструктура. Близько восьми житлових приватних будинків були пошкоджені і там вибиті вікна”, – зазначив начальник ХОВА.
Він розповів, що набагато важча ситуація на Куп’янському напрямку.
“Там ворог сьогодні вночі намагався зруйнувати транспортну нашу цивільну інфраструктуру логістичну, фактично, переправу з лівого берега на правий. Чим ускладнив і доставку гуманітарних вантажів, і евакуаційні заходи тощо. Наразі працюємо над відновленням, однак ця робота у нас постійна, тому що ворог намагається руйнувати нашу логістику чи не щодня“, – додав Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 11:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За перші шість днів цього року РФ вже випустила по області 34 КАБа, 24 рази вдарила “Шахедами”, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".